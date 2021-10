Gedicht van de week #17: Wat als

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Wat als

Ik kan eindeloos mijmeren en twijfelen. Dat is mijn minst favoriete eigenschap van mezelf. Over het verleden, het heden, de toekomst, alles eigenlijk. Want haal ik wel genoeg uit het leven? Waarom heb ik nog steeds geen fijne relatie? Moet ik niet gewoon naar het buitenland verhuizen? Heb ik alles wel goed genoeg gedaan? Als ik eenmaal in een mijmerbui zit, voel ik die onrust in mijn hele lijf. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten