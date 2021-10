Gedicht van de week #18: Tranen

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Tranen

Mijn afgelopen week zat vol verdriet. Niet van mezelf, maar van anderen. Er waren tranen, er was troost en er was af en toe ook ruimte voor een glimlach. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten