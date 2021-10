Gedicht van de week #19: Onrust

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Onrust

Soms is mijn hoofd één grote brei van twijfels en onrust. Dan weet ik even niet meer waar ik heen wil, of ik alles wat ik heb eigenlijk wel wil hebben en wat ik moet doen. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten