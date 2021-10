Gedicht van de week #20: Heelal

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Heelal

Als je je even verdwaald voelt, kan één knuffel van iemand die je lief hebt al een enorm verschil maken. Ik verbaas me er vaak over hoe zeer dat oplucht en nieuwe energie geeft. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten