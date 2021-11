Gedicht van de week #21: Verstoppen

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Verstoppen

Ik voel al een aantal weken een ontembaar vuur branden. Onder mijn huid, ter hoogte van mijn borst. Alsof iets eruit wil, alsof er iets is wat gehoord moet worden. Maar ik kom er niet bij, vandaag nog niet. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten