Gedicht van de week #23: Stil

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks speciaal voor Flow een gedicht. Over het leven, de liefde of klein geluk. “Gedichtjes om in te verdwalen,” zoals ze ze zelf noemt.

Stil

In een groep ben ik vrij aanwezig en expressief. Ik speel graag met woorden, zowel mondeling als op papier. Daardoor bestempelen mensen mij vaak als extravert, maar niets is minder waar. Ik hou van stilte, alleen zijn, rust. Dat zijn de dingen die ik écht nodig heb om weer op te laden. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten