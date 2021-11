Gedicht van de week #24: Vanochtend

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. “Gedichtjes om in te verdwalen,” zoals ze ze zelf noemt.

Vanochtend

Deze week besloot ik een half uur lang te schrijven zonder te stoppen. Gewoon die pen over het papier laten gaan, zonder na te denken over de uitkomst. Ik verbaas me steeds weer over de woorden die op dat soort momenten uit mij stromen. Het voelt alsof mijn onderbewuste dan eindelijk de ruimte krijgt. Het gedichtje van deze week is daar het resultaat van.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten