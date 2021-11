Gedicht van de week #25: Antwoorden

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks speciaal voor Flow een gedicht. Over het leven, de liefde of klein geluk. “Gedichtjes om in te verdwalen,” zoals ze ze zelf noemt.

Zaterdagochtend fietste ik door de stad. Er stond een redelijk frisse wind die ik langs mijn gezicht voelde strijken. Zó heerlijk vind ik dat. Het maakt mij rustig en mijn hoofd leeg. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten