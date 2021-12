Gedicht van de week #26: Strijd

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks speciaal voor Flow een gedicht. Over het leven, de liefde of klein geluk. “Gedichtjes om in te verdwalen,” zoals ze ze zelf noemt.

Strijd

Gewoon jezelf zijn. Gewoon dicht bij jezelf blijven. Ondanks al die dingen die om je heen gebeuren. Ondanks die ene bijzondere persoon die dichtbij weet te komen. Het klinkt simpel, maar dat is het niet. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten