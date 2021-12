Gedicht van de week #27: Schrijf

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks speciaal voor Flow een gedicht. Over het leven, de liefde of klein geluk. “Gedichtjes om in te verdwalen,” zoals ze ze zelf noemt.

Schrijf

Deze week deelde ik een heel persoonlijk verhaal op mijn Instagram en dat vond ik best wel spannend. Want ja, het voelt toch een beetje alsof je dan in je nakie over straat loopt. Gek eigenlijk dat ik dat nog steeds zo kan voelen, want ik deel al jaren lang mijn poëzie en gevoelens via het wereldwijde web. Maar toch… soms heb je van die stukken ertussen zitten die écht heel persoonlijk zijn. Waarom ik het dan tóch deel? Omdat ik geloof dat de wereld wel wat ongepolijste woorden en gevoelens kan gebruiken. Vooral nu. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten