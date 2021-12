Gedicht van de week 29: Thuis

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks speciaal voor Flow een gedicht. Over het leven, de liefde of klein geluk. “Gedichtjes om in te verdwalen,” zoals ze ze zelf noemt.

Thuis

Dit is mijn laatste Flow-gedicht van 2021. Toevallig (of misschien ook niet…) zijn deze woorden ook best symbolisch voor hoe het afgelopen jaar voor mij was: intens. Er waren héél veel leuke dingen en mooie successen, maar ondertussen kwam ik mezelf ook een paar keer keihard tegen. Afgelopen week trakteerde ik mezelf op een reikibehandeling die heel veel losmaakte. Na afloop schreef ik dit gedichtje.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten