Gedicht van de week #3: Museum

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Museum

Ik vind verliefd zijn het mooiste, maar soms ook het pijnlijkste wat er is. Wanneer je iemand zó mooi en bijzonder vindt dat diegene altijd in je hoofd zit. Waar je ook bent, wat je ook doet. Terwijl je daar helemaal niet op zit te wachten. Ertegen vechten werkt niet, want daardoor ga je die persoon juist overal om je heen zien. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten