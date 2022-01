Gedicht van de week #30: Wat nou

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks speciaal voor Flow een gedicht. Over het leven, de liefde of klein geluk. “Gedichtjes om in te verdwalen,” zoals ze ze zelf noemt.

Wat nou

Deze week heb ik vakantie en geniet ik van rust en reflectie. Op dat soort momenten blader ik soms door wat oude schrijfsels heen. Het gedicht van deze week kwam ik tegen in een oud schriftje. Ik schreef het tien jaar geleden op de dag dat mijn oma overleed en wil het graag met jullie delen.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten