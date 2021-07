Gedicht van de week #6: Veilig

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Veilig

Als het om de liefde gaat, koos ik altijd voor passie en vuurwerk. De allesoverheersende verliefdheid, de adrenaline, de dramatiek, het liefdesverdriet. Alles groots. Dat was wat ik wilde en dus ook steeds aantrok. Maar de afgelopen weken is daarin iets aan het verschuiven. Ik vraag me steeds vaker af hoe het zou zijn als de liefde gewoon klein is. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten