Gedicht van de week #7: Buiten

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Buiten

Ik ben zó blij dat de zomer er nu eindelijk is! Ik geniet intens van die lange zomerdagen waarop je niets anders kunt doen dan lekker met de flow meegaan. Op dit soort dagen vind ik het maar wat lastig om me op mijn werk te concentreren en aan iets anders te denken dan strand, borrels en knusse avonden. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten