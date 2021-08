Gedicht van de week #9: Oké

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Oké

Dit gedichtje is voor iedereen die zichzelf, net als ik, weleens omschrijft als ‘Jantje lacht, Jantje huilt’. Wanneer je doorgaans veel voelt en dat soms verwarrend vindt. Het fijne daaraan is dat sombere gevoelens ook snel plaats kunnen maken voor fijne momenten. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten