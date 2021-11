Poëzie die raakt #5: spoken word artiest Derek Otte

Spoken word is een manier om mensen te raken met een persoonlijk verhaal − geen thema is te groot of klein. De komende weken delen we elke donderdag een werk van een andere artiest. Inclusief filmpjes, want spoken word moet je toch vooral zien én horen. Deze week: Derek Otte.

Wat is spoken word?

Je zou het poëzie met een verhaal kunnen noemen. Een persoonlijk verhaal, verteld met het hart, ‘met soul’. Spoken word is allereerst geschreven voor het podium, voor een publiek. Ritme is daarom belangrijk net als klank en timing. In een samenleving die verhardt, biedt spoken word hoop en verbinding.

Derek Otte

Derek Otte is spoken word artiest en docent Spoken Word aan de Hogeschool Rotterdam. Hij won een wedstrijd bij radioprogramma SPOKEN en werd in 2017 stadsdichter van Rotterdam. Derek bracht zijn twee dichtbundels uit: Regelgeving en TOFLOF. Ook verkoopt hij tassen met grappige en bemoedigende teksten erop als ‘Laat je niet gek maken hè, en ook zeker niet normaal’.

Voor een ander

In deze video draagt Derek Otte zijn gedicht Voor een ander voor bij de Spoken Word Sessies van NPO. Derek dicht over jezelf zijn, verandering en over de hoge verwachtingen die we van anderen hebben. Door de rustige stem van ex-stotteraar Derek, de zang en de gitaarmuziek van zijn muzikant is dit gedicht een soort liedje.

Ook de bijzondere locatie, een zaal in het Amsterdamse Concertgebouw, maakt dat we graag wilden blijven kijken. Maar als je zelf vooral het gedicht mooi vindt, kun je de video nog een keer afspelen maar dan met je ogen dicht: dat zorgt voor een andere spoken word ervaring met extra aandacht voor Dereks woorden.

Meer lezen en bekijken

Tekst Janita Monna, Ruby Wijdenbosch Fotografie Matthias Wagner/Unsplash.com