Gedicht van de week #10: Tijd

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Tijd

De tijd heelt alle wonden, zegt men vaak. Maar is dat eigenlijk wel zo? Volgens mij maakt de tijd het ons slechts makkelijker om onze wonden te dragen. Die gooit er een deken van afleidingen overheen, zodat ze minder vaak pijn doen. Ondertussen heb ik al zó vaak oude pijnen terug in mijn gezicht gesmeten gekregen, dat ik niet meer in deze uitspraak geloof. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten