Poëzie die raakt #3: spoken word artiest Myron Hamming

Spoken word is een manier om mensen te raken met een persoonlijk verhaal − geen thema is te groot of klein. De komende weken delen we elke donderdag een werk van een andere artiest. Inclusief filmpjes, want spoken word moet je toch vooral zien én horen. Deze week: Myron Hamming.

Wat is spoken word?

Je zou het poëzie met een verhaal kunnen noemen. Een persoonlijk verhaal, verteld met het hart, ‘met soul’. Spoken word is allereerst geschreven voor het podium, voor een publiek. Ritme is daarom belangrijk net als klank en timing. In een samenleving die verhardt, biedt spoken word hoop en verbinding.

Myron Hamming

Myron Hamming is spoken word artiest en daarnaast Groningse stadsdichter. Als stadsdichter voor 2021 en 2022 treedt hij op bij belangrijke gebeurtenissen in de stad en schrijft hij poëzie met als doel om deze bij Groningers onder de aandacht te brengen. Ook schrijft Myron spoken word gedichten in opdracht en deed dat bijvoorbeeld voor NS en Festival Grasnapolsky.

‘We zagen lichtpuntjes in de verte en noemden ze toekomst’

In dit spoken word gedicht vertelt Myron Hamming over de toekomst en tegelijkertijd over leven in het moment. Een fijn gedicht, vinden wij, want bij dit gedicht kun je plaatjes voor je zien omdat de teksten van Myron zo beeldend zijn. En voor wie de échte spoken word ervaring wil zien en horen, delen we hieronder een video van dit gedicht (ínclusief fijne harpmuziek die de spanning opbouwt).

Deze video is een promotievideo van Festival Grasnapolsky. Wil je niet de hele video zien? Van minuut 1:45 t/m 4:18 draagt Myron zijn gedicht voor. Lees je het gedicht liever? Dan kun je onder de video Myrons hele gedicht lezen.

hier binnen in de ruimte

die je herinnert met groots gemak

leg ik alles neer dat je mist

alles dat je voelde

alles dat je zag

vouw ik hier zacht in de naden en kieren

hier binnen

schijnen wij nog

omdat jullie weigeren te vergeten

want enkel hier

geloof ik niet in eindes

zolang ik durf te wachten op het eerste dauw

durf te verlangen

en te flirten met het eerste licht

als lichtpuntjes flikkerend in de verte

als steden op randen van kusten

om op te vallen



in die verte

aan dezelfde kust

aan dezelfde rand van het podium

zijn we weer een avondlang ons eigen dorp

onze eigen stad onze eigen wereld en dat verhaal vertellen we

samen als één gezicht één stem

door de bas die in oren zoemen blijft

door de kelen schor en de stemmen weg

waar zich een wereld afspeelt en waar dat ook is

waar de klok even vergeet mee te slaan

waar de tijd even hikt en hapert

waar het niet uitmaakt hoe donker het buiten is

het licht blijft hier

in die tussentijd vertellen we samen ons verhaal

kijken we samen uit over de lichtpuntjes flikkerend in de verte

en noemen ze toekomst

en doen we dit

voor dat ene moment

en dat moment is ons alles waard

want daar zijn we nooit echt weggeweest

daarvoor ligt hier

teveel van ons achtergelaten

en is hier

teveel dat op ons wacht

Gedicht Myron Hamming Tekst Janita Monna, Ruby Wijdenbosch Fotografie Matthias Wagner/Unsplash.com