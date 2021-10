Poëzie die raakt #1: spoken word artiest Naomi Grant

Spoken word is een manier om mensen te raken met een persoonlijk verhaal − geen thema is te groot of klein. De komende weken delen we elke donderdag een werk van een andere artiest. Inclusief filmpjes, want spoken word moet je toch vooral zien én horen. Deze week: Naomi Grant.

Wat is spoken word?

Je zou het poëzie met een verhaal kunnen noemen. Een persoonlijk verhaal, verteld met het hart, ‘met soul’. Spoken word is allereerst geschreven voor het podium, voor een publiek. Ritme is daarom belangrijk net als klank en timing. In een samenleving die verhardt, biedt spoken word hoop en verbinding.

Naomi Grant

Naomi Grant, voorheen bekend als Naomi Veldwijk, werd in 2019 Amsterdammer van het jaar. Ze ontdekte op haar middelbare school hoe leuk theatermaken is en volgde daarna de theaterschool in Rotterdam. Toen al schreef ze gedichten aan de hand van een melodie in haar hoofd, maar die hield ze nog voor zichzelf. In 2013 droeg ze haar eerste spoken word tekst voor.

Naomi treedt met haar spoken word gedichten op voor publiek en ze geeft workshops creatief schrijven aan jongeren. Ze draagt onder andere poëzie voor over discriminatie. Met haar krachtige stem, lichaamstaal en zorgvuldig gekozen woorden weet ze velen in het hart te raken.

Naomi’s spoken word gedicht Geef liefde

Met haar melodieuze stem vertelt Naomi in dit gedicht over groei en liefde. Een waardevolle boodschap om wat vaker aan jezelf te denken, vinden wij.

