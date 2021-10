Poëzie die raakt #2: spoken word artiest Babs Gons

Spoken word is een manier om mensen te raken met een persoonlijk verhaal − geen thema is te groot of klein. De komende weken delen we elke donderdag een werk van een andere artiest. Inclusief filmpjes, want spoken word moet je toch vooral zien én horen. Deze week: Babs Gons.

Wat is spoken word?

Je zou het poëzie met een verhaal kunnen noemen. Een persoonlijk verhaal, verteld met het hart, ‘met soul’. Spoken word is allereerst geschreven voor het podium, voor een publiek. Ritme is daarom belangrijk net als klank en timing. In een samenleving die verhardt, biedt spoken word hoop en verbinding.

Babs Gons

Babs Gons is schrijver, performer, columnist van Het Parool, theatermaker, host en docent. Door haar maatschappelijke betrokkenheid wordt ze vaak gevraagd om poëtisch sociaal commentaar te leveren bij maatschappelijke initiatieven en gebeurtenissen. Haar recentste poëziebundel heet Doe het toch maar en verscheen in mei 2021 bij Uitgeverij Atlas Contact.

Babs spoken word gedicht Ga terug naar je eigen land

Dit spoken word-gedicht gaat over omarmen van je oorsprong en draagt Babs Gons voor onder begeleiding van a capella zang.

Tekst Janita Monna, Ruby Wijdenbosch Fotografie Richie Lugo/Unsplash.com