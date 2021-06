Gedicht van de week #2: Klein geluk

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Klein geluk

Vanochtend fietste ik in de zon over het platteland. Daar kan ik zó ontzettend van genieten. Ik besefte me voor de zoveelste keer dat ik eigenlijk te weinig tijd maak voor dit soort ‘klein geluk’. Het mooie zien in het alledaagse. Dankbaar zijn voor de zon, de natuur en een leeg hoofd. Gewoon even niks. Dat is misschien wel het simpelste, maar ook het moeilijkste wat er is.