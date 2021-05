Hoe gaat het met je geest in coronatijd? Bezoek deze online expositie

Museum van de Geest komt met een online expositie. Door middel van foto’s en webdocumentaires leer je de verhalen kennen van hulpverleners en cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg tijdens coronatijd.

De tentoonstelling ‘Over het hoofd gezien’ gaat over het zorgen voor de geest in coronatijd. Er worden verhalen verteld die de afgelopen periode vaak over het hoofd werden gezien. Je leest corona-ervaringen van daklozen, vluchtelingen en slachtoffers van huiselijk geweld en daarnaast kun je webdocumentaires bekijken waarin zorgmedewerkers vertellen over hun behandelingen.

Als bezoeker word je betrokken bij de expositie. Er wordt gevraagd naar je ervaringen met de pandemie. Je kunt een foto, object, tekst of bijzonder moment delen die of dat jou doet denken aan de coronatijd. Een aantal van deze ingestuurde belevingen worden onderdeel van de online tentoonstelling. De expositie is een groeiproject. Doordat het online gepresenteerd wordt, kunnen er steeds meer verhalen bijkomen die inspelen op de actualiteit.

Op 12 mei, de dag van de verpleging, wordt de online expositie gelanceerd.

Tekst Rachel Vieth Beeld Deborah van der Schaaf