Onze playlist met muziek van Joni Mitchell

In haar liedjes bezingt Joni Mitchell (1943) kwetsbare thema’s als mislukte liefdes en de dochter die ze afstond. Wij stelden een playlist van haar muziek samen.

Als 21-jarige begint Joni in een uitbarsting van creativiteit zelf nummers te schrijven. Both sides now, een van haar bekendste nummers, dateert uit deze periode. Ook Little green schrijft ze dan, het nummer waarin ze in codetaal zingt over het afstaan van haar dochter.

De muziek van Joni wordt ‘bekentenismuziek’ genoemd, maar daarmee is ze het oneens: ze onthult wat er in haar omgaat opdat anderen zich erin kunnen herkennen. Het is waar: veel jonge vrouwen in die tijd worstelen met thema’s als liefde en vrijheid, net als zij.

Inspiratiebron

Muzikaal blijft Joni Mitchell zich vernieuwen: na de folk en de pop gaat het naar jazz en, bij gebrek aan succes, in de jaren tachtig meer richting rock. Wat ze ook doet, het is altijd onnavolgbaar op z’n Joni’s.

Tegenwoordig wordt ze gewaardeerd als een van de grootste popartiesten van haar tijd, wier invloed duidelijk hoorbaar is in het werk van jonge collega’s als Harry Styles, Frank Ocean en Taylor Swift.

Luister de playlist van Joni Mitchell die we samenstelden op Spotify.

Het volledige levensverhaal van Joni vind je in Flow 7-2021.

Meer lezen over muziek.

Tekst Liddie Austin Fotografie Getty Images