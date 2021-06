Kijk- én luistertip: Het boekenweekgedicht van Babs Gons

Het is Boekenweek. Dat betekent dat er, naast het boekenweekgeschenk, ook een boekenweekgedicht wordt gemaakt. Dit jaar had Babs Gons de eer.

Het thema van de Boekenweek dit jaar is ‘Tweestrijd’. Want, zo vinden de initiatiefnemers: literatuur laat zien dat een mens vol tegenstrijdigheden zit. Het is iets van alle tijden en genres. Naast het boekenweekgeschenk en het boekenweekessay wordt er ook een boekenweekgedicht geschreven rondom dit thema. Spoken word artiest Babs Gons bracht dit jaar op bijzondere manier haar woorden.

Polyglot is spoken word-poëzie. Anders dan geschreven poëzie wordt spoken word voorgedragen, waardoor je meegenomen wordt in het (maatschappelijke) verhaal. In Polyglot vertelt Babs over dat je soms in een tweestrijd kunt zitten in wie je wil je zijn en wat de wereld van je verwacht.

Beluister hier het boekenweekgedicht van 2021.

Tekst Rachel Vieth