Kijktip: de documentaire FRIDA, VIVA LA VIDA

Onlangs schreven we over de expositie in het Cobra museum in Amstelveen over het leven en de kunst van de Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo. Deze week verscheen er een nieuwe film in de bioscoop, ook over haar leven. Het is een zomer vol Frida en wij zijn er enthousiast over.

Echte fans kennen het werk van Kahlo inmiddels waarschijnlijk van binnen en van buiten, maar wie was deze intrigerende kunstenaar in het echte leven? We weten dat haar leven verre van gemakkelijk is geweest: Frida worstelde met met vergaande gevolgen van een tragisch ongeluk, drie miskramen en relatieperikelen. Hoe kunnen Kahlo’s schilderijen dan toch zo veel energie en levenslust uitstralen?

Waar de film over gaat

De documentaire Frida, Viva la vida verbeeldt in zes hoofdstukken een reis op zoek naar Frida, midden in het hart van Mexico waar ze opgroeide en leefde. Het vertrekpunt is het blauwe huis; toen het familievertrek van de Kahlo’s, nu een museum en bedevaartsoord voor Frida-fans. Naast haar meest beroemde zelfportretten krijgen we exclusieve interviews en historische beelden te zien. Omdat het een bioscoopfilm is, zijn er hier en daar ietwat gedramatiseerde scènes toegevoegd. Maar een speelfilm kun je het vanwege het informatieve karakter niet noemen, eerder een documentaire.

Na het zien van deze documentaire – die natuurlijk des te meer indruk maakt op groot scherm – snappen we nóg beter waarom Frida Kahlo een inspiratiebron en icoon voor velen is. De film maakt indruk, ontroert en is tegelijkertijd een Mexicaans feestje om naar te kijken. Kahlo’s kunst komt tot leven. Zeer geschikt voor een regenachtige (na-)zomermiddag in de bioscoop, als je het ons vraagt. Bekijk hier de trailer.

Meer Frida

Heb je na het zien van de film nog geen genoeg van Kahlo? Dat snappen we wel. De expositie in het Cobra museum is nog tot en met 26 september 2021 te bezoeken. Daarna kunnen we naar Drenthe: tussen 8 oktober 2021 en 27 maart 2022 is in het Drents Museum de expositie ‘Viva la Frida! – Life and art of Frida Kahlo’ te zien.