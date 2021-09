Havermout: 5x recepten om je ontbijt nét een beetje specialer te maken

Ontbijten havermout is een hartstikke goed idee: er zitten veel vezels in, het vult goed en je bloedsuikerspiegel stijgt er niet enorm hard door. Havermout legt dus een goede basis voor een nieuwe dag.

Elke dag maar weer dat zelfde schaaltje havermoutpap met banaan wordt op den duur misschien een beetje eentonig. Gelukkig kan je met havermout allerlei kanten op. We delen vijf tips om havermout écht lekker en net iets specialer te maken.

Baked oats

Wist je dat je van havermout heel gemakkelijk een gebakje kunt maken? Door de havermout in je blender te vermalen tot meel, en vervolgens wat melk, een banaan en wat bakpoeder mee te blenden, maak je er een perfect beslag van. Zet het een halfuur in de oven en je hebt een heerlijk dampend havermouttaartje, of wel: baked oats.

Crumble van havermout

Over taart gesproken: havermout laat zich ook perfect lenen als de basis voor een crumble. Heerlijk met appel en kaneel of met rood fruit. Een deel van de havermout vermaal je tot havermeel en van een ander deel houd je de vlokken heel. Dit geeft een beetje structuur aan de crumble: érg lekker, kunnen we je zeggen.

Havermoutmuffins

Dit recept is niet alleen heel erg lekker maar ook ideaal voor mensen die ’s ochtends geen tijd hebben om een uitgebreid ontbijt te maken. Je maakt in één keer een flink aantal muffins en vriest ze vervolgens in. Nu hoef je de muffins ’s ochtends alleen nog maar even te ontdooien (of je warmt ze op in de oven) en klaar is je ontbijt. Ook handig voor op reis of voor mee naar school of werk.

Havermoutpannenkoeken

Zodra je hebt ontdekt dat je havermout tot havermeel kunt malen, kun je er eigenlijk alles mee maken. Dus ook pannenkoeken. Lekker met een banaan erdoor of met wat blauwe bessen. Klinkt dit niet als het perfecte weekendontbijt?

Havermoutpap DeLuxe

Mocht je nou toch gewoon voor havermoutpap willen gaan – waar natuurlijk helemaal niks mis mee is, – dan kun je misschien eens kiezen voor een specialere smaak. Gebruik bijvoorbeeld eens chai-kruiden voor een lekker herfstig effect. Of wat denk je van havermoutpap die naar worteltaart smaakt?

Tekst en fotografie Merel Wildschut