Merel kookt in het seizoen: paksoi

Paksoi, of Pak Choy, is één van de groenten die het goed doen in de makkelijke moestuin. De knalgroene kroppen zien er prachtig uit en de plant heeft weinig nodig. Dat heb je met koolsoorten; die groeien, nou ja, als kool dus.

Maar, wat ga je met al die paksoi die je nu kunt oogsten doen? Eigenlijk hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn, want deze groente laat zich lenen voor allerlei gerechten. Wokken kan bijvoorbeeld altijd en het jonge blad van de paksoi is heel geschikt voor een salade. Vandaag delen we een recept voor een milde curry. Makkelijk, snel en supergezond.

Recept voor paksoi-curry

Wat heb je nodig voor 2 porties?

1 grote (krop) paksoi

1 eetlepel wokolie

1 ui, fijngesneden

1 teentje knoflook, fijngesneden

1 theelepel verse gember, fijngesneden

1/2 theelepel komijnpoeder

1/2 theelepel currypoeder

1 theelepel kurkumapoeder

1/2 theelepel venkelzaad, optioneel

een handje verse koriander (+ extra voor garnering)

een klein blikje kokosmelk (270 ml)

1 klein blikje kikkererwten, uitgelekt

snufje zeezout

150 gram rijst

Wat ga je doen?

Was de paksoi en snijd in reepjes. Verhit een scheut wokolie in een koekenpan en bak de ui, knoflook en gember ongeveer 3 minuten. Voeg de komijn, kurkuma, curry en venkelzaad toe en bak 1 minuut mee. Doe de paksoi en koriander in de pan en mix goed met de kruiden. Schenk de kokosmelk erbij, voeg de kikkererwten toe en breng zachtjes aan de kook. Laat het geheel 10 minuten pruttelen. Kook ondertussen de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Serveer de curry met de rijst en eet het terwijl het nog warm is. Niks lekkerder dan een dampende kom curry.

Tekst en fotografie Merel Wildschut