Zo maak je zelf havermelk: makkelijk en geldbesparend

Havermelk bij de supermarkt of biowinkel wordt steeds duurder. Flow’s Marjolijn ontdekte dat je deze drank best makkelijk zelf kunt maken.

Ik drink mijn koffie vaak zwart, maar als ik ‘uitpak’, maak ik (ijs)koffie met havermelk. Die vind ik lekkerder dan koemelk. Havermelk wordt steeds meer gedronken en is nu ook een optie in de meeste koffietentjes. Je betaalt er vaak wel extra voor: havermelk is duurder dan koemelk. Vanaf volgend jaar ga je dit nog meer in je portemonnee voelen, want vanaf dan stijgt de btw op limonade, waar plantaardige dranken onder vallen, schrijft het Parool.

Limonade?

Haverdranken uit de supermarkt mogen de naam ‘melk’ niet dragen, omdat het geen dierlijke producten zijn. Gevolg is dat ze worden geschaard onder limonades, terwijl ze niet per se ongezonder zijn dan koemelk. Als de btw op deze producten vanaf begin volgend jaar omhooggaat, zal de prijs van havermelk en andere plantaardige dranken dus meestijgen. Gelukkig kwam ik erachter dat het niet zo ingewikkeld is om die haverdrank zelf te maken, met water en havervlokken.

Dit heb je nodig (voor ongeveer 1 liter havermelk)

1 cup (ongeveer 125 gram) havervlokken (te koop in de supermarkt)

3 cups (ongeveer 750 ml) ijskoud water

vanillesiroop of honing (of een andere zoetstof)

snuf zout

blender

zeef

bak

hersluitbare fles (ik gebruikte een wijnfles)

Voordeel: het is op deze manier een stuk goedkoper, je kunt er zeker tien flessen havermelk mee maken. Zelf gebruik ik cups als maatbeker, die kun je bij veel kookwinkels wel vinden. In plaats van een cup kun je ook een koffiekopje gebruiken. Voor de beste consistentie houd ik de ratio één op drie aan, drie keer zoveel water als havervlokken. Dat kun je zelf aanpassen naar de gewenste hoeveelheid haverdrank. Ik gebruik zo koud mogelijk water, anders wordt het papje snel ‘blubberig’.

Zo maak je het