Kunstkijktips: 3x fijne musea voor de zomer

Wij zijn blij, want musea hebben hun deuren weer geopend voor bezoekers. 3x kunstkijktips voor fijne musea en tentoonstellingen.

Museum Voorlinden

Deze zomer is in Museum Voorlinden in Wassenaar het werk van Antony Gormley te zien. Deze Britse kunstenaar staat wereldwijd bekend om zijn sculpturen, installaties en publieke werken. De expositie beslaat twee derde van het museum en is daarmee de grootste tentoonstelling die het tot nu toe in huis heeft gehaald. Creaties als Passage, een twaalf meter lang stalen werk, en Breathing room, een driedimensionale tekening waarin je je in de ruimte waant, vullen elk algauw een hele zaal.

Het Rijksmuseum

Vanaf juli zijn er twee tentoonstellingen: Modern Japans lak − Out of the box en XXL papier. In de eerste staan Japanse kunstwerken centraal die zorgvuldig zijn opgebouwd uit tientallen laklagen – van traditionele voorstellingen in goud, zilver en zwart tot modernere werken in uitbundige kleuren.In XXL papier zie je de allergrootste werken van papier uit de collectie van het Rijksmuseum. Zoals een ontwerptekening uit 1541 op ware grootte voor de glas-in-loodramen van de Sint-Bavokerk in Haarlem en een handgeschilderd panorama uit de negentiende eeuw van 23 meter lang.

Het Literatuurmuseum

Op de website van het Literatuurmuseum kun je urenlang online verdwalen in vele verhalen; in de Schrijversgalerij staan maar liefst vierhonderd schrijversportretten. Vooral de online expositie De oneindige Mulisch is bijzonder, omdat je daar ongestoord kunt rondneuzen in zijn werkkamer. Hier schreef Mulisch zijn bekendste werken en door middel van de 360-graden-beelden kun je tot in detail bekijken wat hem bezighield, een rondleiding starten of meer te weten komen over de voorwerpen in de werkkamer – van zijn pijpenrek tot diverse kunstwerken.

