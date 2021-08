Leestips van de redactie: 4x boeken voor de zomer

Waar je deze zomer ook bent: in een verhaal verdwijnen kan altijd en overal. De Flow-redactie tipt haar favorieten.

Middernachtbibliotheek – Matt Haig

Bente van de Wouw, online editor: “Nora heeft het gevoel dat ze alles in haar leven verkeerd heeft aangepakt. Gebroken door verdriet, schaamte en spijt probeert ze op een avond haar leven te beëindigen. In plaats daarvan komt ze terecht in de Middernachtbibliotheek, een plek tussen leven en dood waar de boeken op de planken stuk voor stuk andere wendingen van haar leven representeren. Samen met de bibliothecaresse start ze een zoektocht naar het juiste boek: welk leven is de moeite waard? De woorden van schrijver Matt Haig, die ook veel over zijn mentale gezondheid schrijft op @mattzhaig, wikkelen om je heen als een warme deken. Ontroerend en vooral troostend. Ik heb weer extra waardering voor een rommelig leven.”

Het eiland – Koos Terpstra

Marije van der Haar-Peters, coördinerend eindredacteur: “Het eiland is zo’n boek dat je zo traag mogelijk wilt lezen, terwijl je meereist met de auteur langs de rafelranden en zoete herinneringen van zijn jeugd op Texel. ‘Als ik de weidevogels hoor komt alles terug, ben ik weer die jongen, is alles weer of alles nog moest beginnen, dat hele leven van me.’ Al mijmerend beschouwt en herschept hij dat leven, omdat feiten nou eenmaal maar een deel van het verhaal vertellen. Mooi vond ik ook de conclusie: ‘Het wordt tijd dat ik inzie dat mijn jeugd nooit bestaan heeft, dat ik misschien wel nooit bestaan heb, dat alles wat ik ben dat ik dat nu ben en morgen alweer niet.’”

De boeken van Emma Straub

Jolanda Dreijklufft, managing editor: “Soms komt een boek of een schrijver als geroepen. Ik had dat met de Amerikaanse auteur Emma Straub, van wie ik eerst All adults here las. Haar rake observaties van een familie, de humor, het optimistische en het luchtige, het beviel me en ik wilde meer.

In het Nederlands vertaald verschenen Onder ons (Modern lovers), over twee families in Brooklyn, en Badgasten (The vacationers), dat zich afspeelt op Mallorca. Een gezin uit New York gaat daar hun 35-jarig huwelijk vieren, en hun beste vrienden, een gay koppel, gaan ook mee. Er broeit van alles en vooral dochter Sylvia weet de verhoudingen en ontwikkelingen prettig droog te analyseren. Vakantiesfeer, soapachtig – en ik zei toch dat het luchtig is?”

De dag dat ik mijn naam veranderde – Bibi Dumon Tak

Astrid van der Hulst, founding editor: “Tuurlijk ga ik geen boek lezen over een (ordinaire?) familieruzie, dacht ik. Maar de nieuwsgierigheid won, en het is prachtig. Bibi (in het boek heet ze Anna) vertelt over de ziekte van haar zus Lize – en hoe ze na haar dood Lizes kinderen niet meer mag zien vanwege de verstoorde verhouding met Lizes ex-man. Bibi heeft zo’n mooie vorm gevonden om te beschrijven hoe boos ze is op de vader. Ja, een verhaal heeft altijd twee kanten, maar indrukwekkend zijn de nieuwe woorden die ze vindt voor verwoestend verdriet en onmacht. Persoonlijk en intiem, maar uiteindelijk ook een verhaal over heel herkenbare emoties.”

