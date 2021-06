LFK: een indie magazine over rust, eenvoud en natuur

LFK magazine is een indie magazine met een boekgevoel.

Het is meer wegdromen dan doorbladeren met het LFK magazine. Het Nederlandse magazine, wat voorheen als titel LIEFKE droeg, brengt vier keer per jaar verdiepende verhalen, lifestyle en kunst. En is elke editie weer een prachtige verzameling van beelden en verhalen.

LFK magazine

Zes jaar geleden werd LFK opgericht uit liefde voor fotografie, beeldende kunst en woorden. Bij het vastpakken van LFK krijg je direct het gevoel om even een paar uur voor jezelf te nemen. In dit rustmoment heb je tijd om te genieten van de prachtige beelden en vormgeving, om de verhalen goed binnen te laten komen en inspiratie op te doen. LFK volgt geen trends maar de seizoenen. En zal je motiveren om met aandacht en verbinding door het leven te gaan.

LFK is een onafhankelijk magazine en advertenties vind je er niet in. Het is een platform voor fotografen, kunstenaars, vormgevers en schrijvers die eraan meewerken. Met de gedeelde passie voor de natuur, staat duurzaamheid hoog bij LFK. Het magazine wordt honderd procent klimaatneutraal gemaakt op FSC-papier. Ook plant LFK elke editie vijf bomen. En nog duurzamer worden is de wens.

Je bestelt LFK magazine via de website.

Tekst Nina van Hilst Fotografie LFK magazine