Liefde zonder hokjes: podcasts en boeken over dit onderwerp

Liefde zonder hokjes is een verhaal dat je in Flow 9, ons themanummer over verandering, voorbij zult zien komen. Misschien heeft dit verhaal over de zoektocht naar identiteit en seksuele oriëntatie ervoor gezorgd dat je je meer wilt verdiepen in dit onderwerp. In deze blogpost helpen we je graag op weg met onze favoriete podcasts en boeken.

Liefde in alle vormen en maten

Moderne liefde: over deze podcast schreven we al eerder. Podcastmaker Corine Koolen schrijft en spreekt al jaren over de liefde en door de tijd heen heeft ze van alles zien veranderen. Mensen lijken minder waarde te hechten aan hokjes en (romantische) relaties en vriendschappen kennen vele vormen. Iedere aflevering interviewt Koolen iemand met een bijzonder verhaal over de liefde.

Couple Goals: er is bestaat niet zoiets als ‘één liefde.’ Liefde kan er voor iedereen anders uitzien. Hetzelfde geldt voor relaties. Iedereen gaat op diens eigen manier met de liefde om, beleeft het anders en verbindt er andere betekenissen aan. In deze podcast worden de meest uiteenlopende stellen, van alle genders en seksuele oriëntaties, geïnterviewd door Mandy en Thorn – die, niet geheel toevallig, zelf ook een heel leuk stel zijn.

Belangrijke gesprekken

We Can Do Hard Things: dit is de podcast van Glennon Doyle. Haar ken je misschien van het boek Untamed, dat grotendeels gaat over hoe de auteur zich heeft vrijgevochten uit het leven waarin ze vooral het plaatje nastreefde waarvan ze wist dat het van haar verwacht werd. Jarenlang veronderstelde Glennon dat ze een heteroseksuele vrouw was – totdat ze tot over haar oren verliefd werd op haar huidige vrouw; Abby. In de podcast wordt veel aandacht besteed aan het loskomen van hokjes en verwachtingen, maar er wordt ook veel gesproken over onderwerpen als feminisme en Queer én religieus zijn.

Opgewonden: de titel doet het vast al vermoeden: deze podcast gaat over seks. Over alle ‘soorten’ seks en over alle seksuele oriëntaties. Vrienden Haroon en Yora hebben openhartige gesprekken over hun seksleven, hun fantasieën én onzekerheden. Zij voeren het gesprek dat je zelf misschien niet altijd durft te voeren.

Lachen met de lesbi’s

De Lesbische Liga: de slogan van deze humoristische podcast is ‘Make lesbi great again’ en dat is natuurlijk grappig bedoeld, maar er zit ook een kern van waarheid in. Lesbiennes worden in de media vaak een beetje over het hoofd gezien en daar willen Vera en Anne-Fleur, de presentators, verandering in brengen. Iedere podcastaflevering bespreken ze een lesbische film of serie (de commentaren liegen er niet om) en daarnaast worden er aan de lopende band goede grappen gemaakt. Een goed humeur is gegarandeerd na het luisteren van deze podcast.

Liefde voor inspirerende Queer karakters

Eind oktober verschijnt Liefde in de grote stad van de Koreaanse schrijver San Young Park bij uitgeverij Das Mag. Dit debuut werd na het verschijnen in Zuid-Korea onmiddellijk onmiddellijk één van de grootste bestsellers in jaren. Dat is best verrassend voor een roman over een onderwerp waar toch niet door iedereen gemakkelijk over gesproken wordt: het wilde stadsleven van een Queer millennial in Korea.

Meisje, vrouw, anders, van Bernardine Evaristo, was één van de ‘grootste’ boeken van 2020. Het leek wel alsof iedereen tijdens de lockdown dit boek las. Het boek behandelt verschillende verhaallijnen over zwarte vrouwen en vrouwen van kleur in de UK. Een aantal van hen is lesbisch of biseksueel en één personage identificeert als non-binair. Dat komt niet zo vaak voor in literatuur en mede daardoor sloeg dit boek erg aan in de Queer community.

Coming-out verhalen (ook al hoef je daar niks mee te doen, als je dat niet wilt)

Als je maar gelukkig bent is een boek vol coming-out stories. En hoewel tegenwoordig steeds meer mensen pleiten voor het achterwege laten van de coming-out, is het toch voor heel veel mensen een belangrijke mijlpaal. In dit boek lees je hoe het er bijvoorbeeld bij Claudia de Breij en Romana Vrede thuis aan toeging toen zij aan hun familie en andere naasten vertelden dat ze niet ‘gewoon hetero’ bleken te zijn.

Aandoenlijke verhalen over Queer jongeren

Gloei, van Edward van de Vendel, is een bundel vol interviews met lgtbqia+ jongeren. En bij ieder interview schreef Van de Vendel een passend gedicht. De bundel mag dan over jongeren gaan, dat maakt hem niet minder geschikt voor volwassenen om te lezen. Of misschien wil je hem wel samen met een jongere uit je omgeving lezen. Ook voor mensen die in het onderwijs werken is dit boek een grote aanrader.

Tot slot; heb je behoefte aan meer leestips? Marischka Verbeek, eigenaar van de feministische boekhandel Savannah Bay in Utrecht, schreef onlangs een column waarin ze haar favoriete ‘regenboog boeken’ deelde. Je leest het in de blogpost ‘Van Queer tot kleur.’

Binnenkort volgt er een deel twee van deze Liefde zonder hokjes blogpost. In dat verhaal zullen we onze favoriete series en films over dit onderwerp delen.

Flow 9-2021, ons themanummer over verandering, ligt vanaf 27 oktober in de winkel. In haar essay schrijft journalist Hedwig Wiebes over liefde zonder hokjes.

Tekst Merel Wildschut Fotografie shingi rice/Unsplash.com