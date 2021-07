Maarten Bel maakte Buurtplaatjes voor meer verbinding in de stad

Voetbalplaatjes, zegels of stickers sparen kennen we waarschijnlijk allemaal wel. Kunstenaar Maarten Bel bedacht iets nieuws: het sparen van Buurtplaatjes. Met daarop foto’s van bewoners uit Schiedam.

In samenwerking met het Stedelijk museum in Schiedam bedacht Maarten Bel een manier om bewoners met elkaar te verbinden. Hij verzamelde meer dan 70 bewoners uit Schiedam en maakte een stickerboek om iedereen te kunnen verzamelen. Anders dan anders is de plek waar je ze kunt krijgen: niet bij een grote supermarktketen, maar juist bij de kleinere ondernemers in de stad. Zo kun je bij de schoenmaker een plaatje krijgen van je overbuurman en bij de kapper een plaatje met een vriendin van een paar straten verderop.

Een ruilmiddag voor de buurtplaatjes

In het museum kun je terecht voor de kunst en geschiedenis van de stad. Maar daarnaast organiseren ze ook verschillende activiteiten deze zomer. Er komen ruilmiddagen en een ontbijtbuffet voor de bewoners, maar iedereen kan ook aansluiten bij een verhalenavond van bewoners die hebben meegewerkt aan het stickeralbum.

Maarten hoopt dat je in het museum in gesprek raakt met andere bewoners, net als wanneer je de plaatjes met elkaar ruilt. Je kunt de plaatjes nog sparen tot en met 5 september.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Aad Hoogendoorn