Makkelijk en snel: zelf pickles maken

In een salade, op een bagel met creamcheese of op een tosti: pickles van rode uien wil je eigenlijk standaard in je koelkast hebben staan. Wist je dat je ze heel gemakkelijk zelf kunt maken?

Online editor Merel schreef vorig jaar een kookboek: Vegan voor iedereen. Het staat vol met makkelijke plantaardige recepten voor elke dag. Een recept voor pickles van rode uien mocht niet ontbreken want die maakt Merel geregeld. Pickles fleuren elke maaltijd op; ze maken je eten kleurrijker en frisser. Ze zijn in een handomdraai gemaakt en waarschijnlijk heb je alle benodigde ingrediënten al in huis.

Brandschone potten

Voordat je aan de slag gaat is eigenlijk het enige echt belangrijke wat je moet onthouden: zorg dat je met brandschone weckpotten werkt. Of je nou ‘hippe’ (nieuwe) weckpotten gebruikt of oude jampotten: maakt niks uit, zo lang ze maar schoon zijn. Het makkelijkste is het om de potten in de oven te steriliseren.

Dat doe je zo: je verwarmt de oven voor op 160 graden en zet de potten met de opening naar boven er vijftien minuten in. Gebruik een schone theedoek om de potten heel voorzichtig (want heet) uit de oven te halen en raak ze niet meer aan tot je ze gaat vullen. Als je elke keer dat je iets uit de potten haalt een schone lepel of vork gebruikt, blijven je pickles twee tot drie weken goed in de koelkast.

Dit heb je nodig

Een opmerking vooraf: dit recept gaat uit van uien, maar je kunt net zo goed mini-komkommers, radijsjes of reepjes wortel gebruiken. Allemaal erg lekker en net zo makkelijk.

Ingrediënten:

4 rode uien

250 ml water

250 ml natuurazijn

2 eetl. kristalsuiker

2 tenen knoflook, in flinterdunne plakjes

4-6 peperkorrels Dit ga je doen Pel de uien en snijd ze in dunne ringen. Je kunt hiervoor eventueel een mandoline gebruiken. Doe de uienringen in een schone (gesteriliseerde) glazen pot. Doe het water, de azijn, kristalsuiker, de plakjes knoflook en peperkorrels in een steelpan en verwarm op een laag pitje. Let op: breng níet aan de kook. Giet het mengsel uit het pannetje bij de uienringen in de glazen pot. Laat goed afkoelen. Na een half uur zijn de pickles klaar om gegeten te worden, maar de ervaring leert dat ze nog lekkerder (én rozer) worden wanneer je de uien nog een dagje laat staan. Meer lezen Lekker voor bij je zomerse maaltijd: zelfgemaakte ijsthee. Ook daarvoor heb je verrassend weinig nodig.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Aline Bouma