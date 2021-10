Meer begrip voor je hoofd met podcast Het brein museum

Het is zo belangrijk, goed zorgen voor je geest. Om dat te doen is het handig om te weten wat er allemaal gebeurt in die bovenkamer. Het Brein Museum neemt je in een 3D-audiotour mee door je eigen hoofd.

Het Brein Museum

Voor een bezoek aan het Brein Museum hoef je alleen maar even je oortjes of koptelefoon te pakken. Door de 3D-geluidseffecten in deze podcast voelt het net of je echt door een museum loopt. De fijne stem van 3FM-dj Frank van der Lende neemt je mee naar Het brein museum – Een tour door je brein.

Lief zijn voor het brein

Soms mogen we best iets meer begrip opbrengen voor het hoofd, vinden we. Gedurende de dag krijgt het brein heel wat te verwerken. Je hersenen staan letterlijk 24/7 aan, toch verdient zo’n belangrijk orgaan ook weleens rust. Maar hoe kan je dan lief zijn voor je geest?

Begrip

Door de uitleg in deze podcast word je je bewuster van de taken van je brein; zo leer je bijvoorbeeld dat alles wat je ziet, ondersteboven je hoofd binnenkomt. Aan je hersenen de taak om al dat beeld rechtop te zetten. Even door je telefoon scrollen, kost dus veel meer werk dan je misschien denkt. Zo leer je nog veel meer feitjes die je kunnen helpen wat meer begrip op te brengen voor je brein.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Jakob Owens/Unsplash.com