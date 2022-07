Flow on the go: Caroline ging naar Kleur als taal in het Van Gogh Museum

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: managing editor specials Caroline ging naar de toonstelling Kleur als taal in het Van Gogh Museum.

In mijn huis hangt al jaren een illustratie van Deborah van der Schaaf met het zinnetje: ‘Big things have small beginnings’. Ik moest eraan denken toen ik door de tentoonstelling Kleur als taal van Etel Adnan slenterde in het Van Gogh Museum. Zo maakte Etel Adnan op haar 34e haar eerste schilderij, en vervolgens is ze haar leven lang blijven schilderen. Pas op haar 87e brak ze door als kunstenaar en nu hangen er meer dan 75 werken van haar in het Van Gogh Museum.