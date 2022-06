Flow on the go: eindredacteur Mirjam ging naar Wondr

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: journalist en eindredacteur Mirjam ging naar Wondr in Amsterdam-Noord.

Toen we toch níet op vakantie gingen, beloofde ik mijn dochters in plaats daarvan een week lang elke dag iets leuks te gaan doen. Anders zou het al snel weer een ‘normale’ week thuis worden, gevuld met klussen, huishouden en werken. Op mijn vraag of ze iets in hun hoofd hadden, begon mijn oudste (12) met de woorden: “Nou, er is een museum…” en nog voor ze haar zin afmaakte, besloot ik dat we zouden gaan.

Ze bleek het over Wondr te hebben. Waarschijnlijk leefde ik al tijden onder een steen, want ik had er nooit van gehoord. Op de website las ik: ‘een belevenis vol kleur en sensatie die je uitnodigt om te spelen en te verkennen. Ongeacht je leeftijd.’ Het leek me heerlijk om weer eens te spelen – en het schijnt ook nog eens goed voor je te zijn – dus ik bestelde tickets.

Het kind in mij

We dompelden ons onder in een wereld vol glitters, geuren en kleuren. We zongen uit volle borst in een karaoke booth, lagen in een zwembad van spekjes, knuffelden een muur, stonden onder een confettidouche, zwommen door de ballenbak en maakten véél te veel foto’s. Elke ruimte had een ander vrolijk thema en ik denk dat de makers ook veel plezier hadden met het bedenken en maken ervan.

Het was eigenlijk gewoon een groot feest. Toen we daarna op de verjaardag van m’n neefje aankwamen (met de confetti nog in onze haren en schoenen) kregen we te horen dat we helemaal uitgelaten en hyper overkwamen. Dat is dus wat spelen met je doet.

Het enige waar ik in het begin een beetje overheen moest stappen zo na corona, was dat als je niet flauw wilt doen en voor de echte beleving gaat, je ook jasjes aantrekt die anderen net hebben aangehad, en je in een ballenbak springt waarover ik altijd heb gelezen hoe vies die zijn. Maar toen ik dat (vrij snel) aan de kant had gezet, was het genieten.

Tekst en fotografie Mirjam Rosema-Verhulst