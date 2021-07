Ga op digitale tour door het huis van Jane Austen

Het schrijfbureau bekijken waar Jane Austen onder andere Sense and Sensibility en Pride and Prejudice heeft geschreven. Kan gewoon, en ook nog eens vanuit je luie stoel met deze video.

En je ziet niet alleen haar beroemde bureau, maar alle kamers van Chawton Cottage in Hampshire, waarin Austen voor lange tijd heeft gewoond. In de video van Memory Seekers word je meegenomen van vertrek naar vertrek en krijg je allerlei inspirerende verhalen rondom het leven van de schrijver te horen. Zo wordt er verteld dat Jane Austen zeventien was toen ze verhuisde naar de cottage, en dat alleen de mensen die dichtbij haar stonden, wisten dat ze bezig was met schrijven.

In de drawing room krijg je te horen dat Jane Austen iedere dag piano speelde voor het ontbijt, en in de keuken krijg je een beter beeld van de maaltijden die werden gekookt in het huis.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Getty Images