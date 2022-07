Flow on the go: Irene ging naar Museum More

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: creative director Irene over Museum More in Gorssel.

Een fijn museum om regelmatig binnen te lopen is Museum More in Gorssel. Voor mij ook goed te doen omdat ik een tiny house aan de Gorsselse hei heb, maar ook als je niet in de buurt woont een aanrader. In dit mooie museum vind je onder meer een grote collectie werken van Jan Mankes. Hij leefde van 1889 tot 1920 en stierf dus op jonge leeftijd. Maar maakte wel prachtig gedetailleerde kunstwerken. Hij staat bekend als Hollands meest verstilde schilder omdat zijn werk zich kenmerkt door een zekere stilte.

Contrast in kunst

Het ingetogen kleurgebruik, de rustige composities, het werk van Jan Mankes brengt mij op de een of andere manier tot rust. En bij meer dan de helft van zijn werk is de natuur het belangrijkste onderwerp.

Leuk is het contrast met een Duitse schilder Norbert Tadeusz waarvan nu tot en met 2 oktober een tentoonstelling is in Museum More. Tadeusz maakt namelijk bepaald geen verstilde kunstwerken. Zijn werk is juist spectaculair, monumentaal en kleurrijk. Overweldigend zelfs. Alleen al het formaat van zijn werk is vaak indrukwekkend. Hij schildert het leven als een groots spektakel, waarbij de mens zich in vele bochten wringt.