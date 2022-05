Museum van de Geest wint European Museum of the Year Award

Nieuws om heel vrolijk van te worden: Museum van de Geest heeft de Museum of the Year Award 2022 gewonnen. Dit is de meest prestigieuze museumprijs die in Europa wordt uitgereikt.

De prijs werd uitgereikt door het European Museum Forum. Deze organisatie stimuleert sinds 1977 de ontwikkeling en kwaliteit van Europese musea. De woorden van de jury waren uitermate lovend: ‘Dit fantastische museumproject verkent de aard van de menselijke geest op een unieke en innovatieve manier en belichaamt de kracht van musea in de samenleving. Het is een zeer inspirerende, mensgerichte instelling.’

Daar sluiten we ons bij Flow volledig bij aan. We vinden het dan ook een heel mooie ontwikkeling dat een museum waar mentale gezondheid centraal staat deze belangrijke prijs wint. Daarnaast maakt het ons trots, omdat Flow nauw samenwerkt met het Museum van de Geest.

Slow art met Flow

Het Museum van de Geest heeft twee vestigingen; één in Haarlem en één in Amsterdam. In de vestiging in Haarlem (tevens de prijswinnende locatie) kun je eens speciale Slow Art Route volgen. Al jaren hadden we één grote wens: een plek creëren waar je Flow kunt beleven. Samen met het Museum van de Geest bedachten we daarom de Flow Slow Art Route langs vijf werken in de collectie van het museum.

Tijdens deze route neem je alle tijd om een paar bijzondere werken in je op te nemen. Terwijl je geniet van de kunst hoor en leer je meer over de kunstenaars, het werk en waarom het zo bij Flow past. Door slechts een paar werken uit de collectie te bekijken, ervaar je je museumbezoek wellicht heel anders dan je normaal gesproken gewend bent. Wij vinden het een fijne manier om geïnspireerd te raken en tot rust te komen. Misschien is het nieuws over de prijs een goede reminder om ook eens een bezoekje aan het Museum van de Geest te plannen. Wij kunnen het je in elk geval van harte aanraden.

Meer lezen

Tekst Merel Wildschut Fotografie Museum van de Geest