Nieuwe boeken in juli

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken van juli 2021 waar we naar uitkijken.

Het zijden huis – Kayte Nunn

Deze historische roman over hekserij speelt zich af op een exclusieve kostschool in Engeland. Australische geschiedenislerares Thea Rust geeft voor het eerst sinds het honderdvijftigjarige bestaan van de school les aan een groep meisjes. Ze verblijft, net als de jonge vrouwen, in het Zijden Huis, een omgebouwde zijdefabriek met een donker verleden. (The House of Books)

Het diepe blauw – Ayesha Harruna Attah

Na een roofoverval op hun dorp worden de tweelingzusjes Hassana en Husseina van elkaar gescheiden. Beide groeien op in een andere omgeving. Hassana belandt in Accra, aan de Goudkust van West-Afrika, en gaat de politiek in. Husseina komt terecht in Bahia, Brazilië, waar ze woont en werkt met een candomblé-priesteres. Zal het lot hen ooit weer samenbrengen, of blijft het diepe blauw altijd de natuurlijke scheidingslijn tussen de twee zussen? Het diepe blauw gaat over een tijd van grote veranderingen in West-Afrika, en over twee jonge vrouwen die de nieuwe maatschappij vormgeven. (Uitgeverij Orlando)

De honderd jaar van Lenni en Margot – Marianne Cronin

Dat het leven kort is, beseft de zeventienjarige Lenni Pettersson maar al te goed. Ze ligt op de afdeling palliatieve zorg en probeert nog zo veel mogelijk uit het leven te halen. Als ze de drieëntachtigjarige patiënt Margot ontmoet, ontstaat er een bijzondere vriendschap tussen de twee. Met behulp van een verpleger en kapelaan besluiten Margot en Lenni hun leven uit te beelden in honderd schilderijen. De honderd jaar van Lenni en Margot is een verhaal over vriendschap en de waarde van het leven. (Ambo|Anthos)

Omdat de muze – Brigitte de Swart

Een op feiten gebaseerde roman die een levendig tijdsbeeld schetst van de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Amsterdam, 1888. Als haar moeder plotseling overlijdt, blijft Sara de Swart achter met een rouwende vader en een groot gemis. Ze komt terecht in de kring van de Tachtigers, met verschillende bekende kunstenaars. Door haar liefde voor kunst en eigenzinnigheid wordt ze benoemd tot de Muze der Tachtigers, het is het begin van een turbulent leven. (Ambo|Anthos)

Zomerwater – Sarah Moss

Zomerwater is een overweldigend verhaal dat zich afspeelt in de Schotse hooglanden. Op de langste dag van de zomer zitten twaalf mensen met hun gezinnen binnen opgesloten in hun huisjes op een verouderd Schots vakantiepark. Door de eindeloze regen valt er weinig te doen, behalve door het raam kijken naar de buren. Eén huishouden in het bijzonder – een moeder en dochter met de verkeerde schoenen en zonder de juiste manieren – begint de aandacht van de rest te trekken. De spanning loopt op en iedereen kijkt toe, zich onbewust van het noodlot dat hun te wachten staat wanneer het donker eindelijk valt. (Uitgeverij Orlando)

Samenstelling Bente van de Wouw