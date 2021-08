Nieuwe boeken ontdekken met een boekenabonnement

Van dit soort initiatieven worden we blij: bij uitgeverij Das Mag kun je een abonnement nemen op hun boeken.

Tijdschriften, bloemen, speciaalbier zelfs. Er is al veel fijns waar je een abonnement op kunt nemen tegenwoordig. En natuurlijk zijn er de bibliotheek en de lokale boekhandel, voor een van onze lievelingsdingen in het leven: boeken. Maar bij Das Mag is er nu dus ook een boekenabonnement, en krijg je een selectie van hun boeken thuisgestuurd.

Er zijn twee soorten abonnementen bij deze Amsterdamse uitgeverij: een e-bookabonnement, waarbij je voor € 50 per jaar alle nieuwe e-boeken ontvangt, en dat zijn er zo’n twintig.

Voor wie liever papieren boeken leest, is er een abonnement waarbij je zes boeken opgestuurd krijgt, geselecteerd door de uitgeverij. Je betaalt per boek, de reguliere prijs. De e-book versie krijg je erbij. (Plus een trui bij je eerste boek!) Het is zelfs zo dat je je geld kunt terugvragen voor een boek dat je niet mooi vond.

Al maakt dat verrassingselement van het niet-weten wat je koopt het al leuk, extra tof vinden we: het maakt dat je nieuwe schrijvers of onderwerpen ontdekt die je zelf misschien niet had gekozen, en zo uit je eigen boekenbubbel komt.

Een paar (bekende) boeken van Das Mag:

Slaap vatten van Bregje Hofstede (waar we al eens over schreven).

De geschiedenis van mijn seksualiteit van Sofie Lakmaker.

Je bent jong en je rouwt wat van Lisanne van Sadelhoff (we schreven al eens over dit boek, en in dit artikel over verlies en rouw komt Lisanne aan het woord).

Feminist Fataal van Dorien van Linge.

De bananengeneratie van Pete Wu.

Ik ben er niet van Lize Spit.

Meer over de abonnementen van Das Mag vind je op hun website.

