Nieuwe tentoonstellingen die starten in december

Er gaat (bijna) niets boven een dagje naar het museum. Ook deze maand staan er weer door heel Nederland nieuwe tentoonstellingen in verschillende musea op de planning.

Vanwege Vincent – Stedelijk museum Breda

Hoe verhoud je je als kunstenaar tot een icoon als Van Gogh en tot beelden die zo bekend zijn? Wat levert het op om wekenlang te werken op de geboortegrond van Vincent? Deze vragen staan centraal in Vanwege Vincent. Verschillende hedendaagse kunstenaars lieten zich voor hun eigen werk inspireren door Vincent van Gogh.

De tentoonstelling is te zien vanaf 18 december 2021 t/m 1 mei 2022. Meer informatie over de tentoonstelling vind je op de website van het museum.

Lage landen en de zee – Musiom Amersfoort

Het landschap heeft altijd voor veel inspiratie gezorgd bij creativelingen. Het is één van de hoofdthema’s in de kunstgeschiedenis. Niet alleen het land, maar ook de zee vormt een onuitputtelijke inspiratiebron voor kunstenaars. In deze expositie beperken we ons niet tot het land alleen, maar is er ook ruimte voor het water.

De tentoonstelling is te zien vanaf vandaag t/m 10 april 2022. Meer informatie over de tentoonstelling vind je op de website van het museum.

Mooi oud. Drie eeuwen tekeningen – Kröller-Müller museum Otterlo

Helene Kröller-Müller staat bekend om haar verzameling van kunstwerken uit haar tijd. Maar wist je dat ze ook oude tekeningen verzamelde? In de tentoonstelling Mooi oud. Drie eeuwen tekeningen uit de collectie van het Kröller-Müllercollectie zie je de mooiste en bijzonderste oude tekeningen uit de periode tussen de 16e en de vroege 19e eeuw.

De tentoonstelling is te zien vanaf 4 december 2021 t/m 20 maart 2022. Meer informatie over de tentoonstelling vind je op de website van het museum.

Rob Scholte. Reproductie verplicht – Museum de fundatie Zwolle

Rob Scholte houdt zich in zijn werk graag bezig met copyright. Afbeeldingen uit kunst en reclame maar ook uit het alledaagse leven, vormen het uitgangspunt voor zijn schilderijen. Zonder zich te schamen gebruikt hij bestaande beelden, die hij zich toe-eigent door passende toevoegingen, aanpassingen en contextverschuivingen.

De tentoonstelling is te zien vanaf 18 december 2021 t/m 3 april 2022. Meer informatie over de tentoonstelling vind je op de website van het museum.

Meer lezen

Samenstelling Rachel Vieth Fotografie Amy-Leigh Barnard/Unsplash.com Bron Museumkaart