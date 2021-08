Deze nieuwsbrieven zijn net mini-magazines: 21 aanraders

Een echt goede nieuwsbrief kan voelen als een klein cadeau, schrijven we in Flow 7. Zo’n mail waar je blij van wordt als hij weer in je inbox verschijnt, met fijne kleuren, mooie foto’s of inspirerende verhalen bijvoorbeeld. Dit zijn een paar van onze aanraders.

Lily Lines

Met ‘Smart stories. Beautiful illustrations.’ Elke maandag lichten ze één artikel uit, elke donderdag krijg je een selectie verhalen over de vrouwen achter The Lily en moederbedrijf The Washington Post.

WePresent

Verhalen over kunstenaars, fotografen en muzikanten vind je op dit redactionele platform van up- en downloaddienst WeTransfer. De nieuwsbrief voelt als een visueel cadeau, misschien juist omdat hij maar eens per maand verschijnt.

Vrijschrift

Madeleijn van den Nieuwenhuizen stelt met @zeikschrift op Instagram misstanden in de media aan de kaak, zoals desinformatie en stereo­typering. Haar nieuwsbrief Vrijschrift is een inhoudelijke en relevante aanvulling op wat ze als criticus tegenkomt in de wereld.

Stack + magCulture

Twee Britse nieuwsbrieven voor tijdschriftliefhebbers. De makers verkopen, bespreken en vieren onafhankelijke magazines. Beide hebben ook een internationaal georiënteerde shop, een leuke manier om op de hoogte te blijven van ­thema’s en design over de hele wereld.

The Syllabus

Betaalde nieuwsbriefdienst waarbij je je interesses opgeeft en curators je een passend overzicht sturen van kwaliteitsverhalen en video’s die online te vinden zijn.

Frankie strictly ­business

Onder het credo ‘a guide to the commercial side of life’ verstuurt het Australische magazine frankie pastelkleurige mails met handige tips over ­netwerken, financiën en ­creatief advies voor kleine en startende ondernemers.

Anthropologie

Voorbeeld van hoe je toch blij kunt worden van een nieuwsbrief met commercieel uitgangspunt (in dit geval van een webshop), vanwege de goed uitgedachte vormgeving.

Lunch Lady Letters

Van het Australische ­tijdschrift over food en family, met veel (primaire) kleuren plus links naar blogs met recepten.

Hard//hoofd

Hun nieuwsbrieven omschrijven ze als ‘persoonlijke brieven van redacteuren’. Hard//Hoofd biedt nieuwe kunstenaars en schrijvers een plek om volop te experimenteren.|

It’s Nice That

De website geeft een podium aan creatieven wereldwijd. Er zijn vier soorten nieuwsbrieven, met een grote rol voor beeld en typografie, waar je je afzonderlijk voor kunt aanmelden: Daily Round-up, Weekly Edit, Nicer Tuesdays en Midweek Mentor.

Diverse illustratoren

Check of jouw favoriete illustrator nieuwsbrieven verstuurt. Zoals Nina ­Cosford, die regelmatig een achter de schermenkijkje geeft van projecten waar ze op dit moment aan werkt of korting geeft in haar shop. Lila Rogers deelt veel illustratie-­inspiratie, Jade Purple Brown brengt haar werk vaak met een krachtige of optimistische boodschap.

Timtation Nieuwsbrief Deluxe

Cabaretier en filosoof Tim Fransen verstuurt twee keer per maand een Timtation Nieuwsbrief Deluxe, met grappige observaties over wat hij tegenkomt in het leven.

Het Micha Wertheim Genootschap

Ook een aanrader in de categorie van cabaretiers zelf: die van Micha Wertheim. Erg grappig, en hij deelt vaak zijn persoonlijke tips over boeken die hij heeft gelezen of een documentaire die je volgens niet mag missen.

Boekentips

Sommige boekhandels versturen goed geschreven nieuwsbrieven met daarin fijne leestips.

Boekhandeloverhetwater.nl

Deboekverkoopers.nl

Twee Instagrammende boekenliefhebbers die nieuwsbrieven met aanraders sturen: @boekencurator en @actafabulaest_.

De Havermelkelite

Journalist Jonas Kooyman verzamelt elke twee weken zeven verhalen uit (inter)nationale media om de tijdgeest beter te begrijpen. Er is een gratis en een betaalde, uitgebreidere versie. (En ja, sinds Flow’s Marije er de prijs van één havermelk-latte per maand voor betaalt, leest ze meteen ook ­aandachtiger).

Tekst Ilse Savenije Fotografie Mathyas Kurmann/Unsplash.com