Ontdek de cultuur en historie met deze audiotours

Luisteren naar verhalen over de streek waar je doorheen fietst of wandelt. Het kan met audiotours in de omgeving van Zwolle en daar net buiten.

Festival Het Tussenland Zwolle wil graag dat we weer meer leren over de cultuur en historie van de omgeving daar. Ze ontwikkelden audiotours die je voor een klein bedrag aanschaft en waar je naar kunt luisteren terwijl je je omgeving lopend of op de fiets ontdekt. Behalve voor Zwolle zijn er ook audiotours voor Elburg, Ommen en Frederiksoord en de Noordoospolder gemaakt.

‘Langs de oevers van de Aa’

Een van de audiotours is ‘Langs de oevers van de Aa‘. Dit is een illustratieve audiotour. De illustraties die je onderweg tegenkomt zijn gemaakt door illustratoren en striptekenaars Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen in samenwerking met Comic Design-studenten van ArtEZ Zwolle. Tijdens de audiotour word je door verteller Bernadet van der Veen meegenomen door de binnenstad van Zwolle.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Melanie Kranenburg