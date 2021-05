Pakje Kunst: een uniek kunstwerk in een sigarettendoosje

Pakje Kunst is een initiatief voor lokale kunstenaars om op een laagdrempelige manier onder de aandacht te worden gebracht in eigen regio.

Uit een retro sigarettenautomaat trek je geen sigaretten, maar kunst. Dit heeft beeldend kunstenaar Ro-Nalt Schrauwen uit Tilburg zo bedacht. ‘Het is eigenlijk een pakje nostalgie’, vertelt hij in een interview aan het Parool. ‘Het idee deed Schrauwen tien jaar geleden op in het Duitse Potsdam, waar de Kunstautomat inmiddels tot het straatbeeld behoort. “Ik besloot toen al: dit is een tof idee.”‘

Pakje Kunst is een verrassing

Zo werkt het: voor vier euro trek je een doosje uit het retro sigarettenautomaat. Hierin zitten unieke kunstwerkjes die precies in een sigarettendoosje passen. Aan de buitenkant zie je niet wat erin zit, dus is het een verrassing wat je krijgt. Schrauwen: “De prijs houdt het laagdrempelig. Zo bereik je mensen die in eerste instantie geen geld aan kunst uitgeven, maar door het pakje in aanraking komen met kunstenaars.”

In december 2016 werden de eerste drie automaten in Tilburg geplaatst. Ondertussen is dit aantal gegroeid naar 49 automaten. Deze zijn verspreid door heel Nederland in boekhandels, theaters en musea.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie @pakjekunsthaarlem