De muziek van Anneke van Giersbergen

Anneke van Giersbergen (1973, Sint-Michielsgestel) is een van de eerste vrouwelijke zangers in een metalband. Wij stelden een playlist van haar muziek samen.

Met The Gathering trad ze dertien jaar lang op in binnen- en buitenland. In 2007 ging ze haar eigen weg en begon een solocarrière, al trad ze ook op bij bands als Anathema, Within Temptation, de IJslandse folkband Árstíðir en Bløf. In 2016 begon ze een nieuwe metalband, VUUR, terwijl ze ook met haar soloalbums hoge ogen gooide. Onlangs kwam het akoestische The darkest skies are the brightest uit.

In Flow 6 vertelt Anneke: “Voor mij is het nooit een vraag geweest wat ik wilde worden als ik groot zou zijn. Zangeres! Zolang ik me kan herinneren zing en dans ik en ben ik met muziek bezig.”

Luister de playlist van Anneke van Giersbergen die we samenstelden op Spotify.

Het volledige interview met Anneke van Giersbergen vind je in Flow 6-2021.

Meer lezen over muziek.

Interview Clementine van Wijngaarden Fotografie Blocks/Unsplash.com