Podcast tips voor het najaar

Tijdens een herfstwandeling, terwijl je aan het koken bent of voor op de fiets: Flow geeft podcasttips voor het najaar.

Ze zijn zo fijn om naar te luisteren, die podcasts. In de trein naar je werk, terwijl je een wasje draait of gewoon tijdens een sessie bankhangen. Er zijn alleen zo veel podcasts, dat het steeds moeilijker wordt om te kiezen. Bij ons op de redactie wisselen we regelmatig tips uit, waaronder deze:

De loopbaanpodcast

Judith Knobbout is loopbaancoach en helpt je in deze podcastserie om te ontdekken wat je wilt op werkgebied, hoe je omgaat met twijfels en ze geeft je dat duwtje om in actie te komen.

De zwarte dag van Hans

Als je van griezelen houdt, is deze podcast een aanrader. Journalist Koen Voskuil probeert met een team deskundigen antwoord te vinden op hoe ene Hans, een oud inlichtingenmedewerker, overleden is.

De Blankenberge tapes

Nog zo’n griezelpodcast en de favoriet van een van onze redactieleden. Wat hebben twee moordzaken, een prille liefde en een hotel in Blankenberge met elkaar te maken? Ontdek het in deze serie van NPO.

De Deventer Mediazaak

De Deventer Mediazaak is een zesdelige podcastserie over hoe de Deventer moordzaak ontaardt in een mediazaak. Van verslaggeving en waarheidsvinding via infotainment naar een hetze.

El Tarangu

El Tarangu is een zesdelige podcastreeks waarin AudioCollectief SCHIK – samen met sportchroniqueur Filip Osselaer – op zoek gaat naar een man die eigenlijk in zijn graf hoorde te liggen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Fath/Unsplash.com