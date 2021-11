5x spannende Nederlandstalige podcasts

Houd je van spannende series, thrillers en true crime documentaires? Grote kans dat je deze Vlaamse en Nederlandse podcasts dan ook weet te waarderen. Flow’s Merel zet de vijf die haar het meest fascineerden op een rijtje.

Te beginnen met Dr. Bones. Een bizar verhaal over een serieleugenaar die zich voordoet als forensisch patholoog. Om de ernst van de zaak te benadrukken: om forensisch patholoog te worden moet je zo’n twaalf jaar studeren. De man die zichzelf naar de buitenwereld voorstelt als Dr. Bones heeft hier absoluut geen enkele studie voor gevolgd. Tijdens het luisteren val je van de ene verbijstering in de andere: hoe heeft hij deze leugen jarenlang kunnen volhouden?

Het is een driedelige serie, met afleveringen van ongeveer een uur, gemaakt door Argos. Argos staat bekend om zijn grondige onderzoeksjournalistiek en dat hoor je terug in deze podcast. Ze duiken echt diep in de kwestie en na drie afleveringen wil je helemaal niet dat het stopt.

Twintig jaar geleden werd er een moord gepleegd op de weduwe Wittenberg uit Deventer. Na al die jaren is nog steeds niet duidelijk of Ernest Louwes, de hoofdverdachte in het verhaal, terecht of onterecht vastzit voor de zaak. De Deventer Moordzaak is daarmee één van de langstlopende zaken in de geschiedenis van het Nederlands strafrecht en dat maakt het verhaal heel fascinerend.

In de vier afleveringen die de Stentor (de plaatselijke krant van Deventer en omgeving) maakte, wordt de zaak heel duidelijk uitgelegd. Merel: “Ik vond dit een heel leerzaam verhaal, want om eerlijk te zijn heb ik nooit echt iets van de Deventer Moordzaak begrepen.”

Nog zo’n mysterieuze zaak: de dood van society-diva Mathilde Willink in 1977. Zelfmoord, is destijds de conclusie van de politie. Maar veel vrienden en nabestaanden hebben hier nooit in geloofd. Mathilde stond namelijk midden in het leven en genoot veel te veel van alles wat ze meemaakte; zichzelf van het leven beroven vindt haar omgeving niets voor haar.

In deze zesdelige podcast van Radio NPO1 duiken journalisten in de zaak en terwijl je luistert rol je van de ene intrige in de andere. Merel: “Tijdens het luisteren heb ik wel vier keer hardop gezegd: hoe kán dit niet opgelost zijn?! Het is gewoon bijna frustrerend om naar te luisteren.”

De drugsscene is een onderwereld waar de meesten van ons (gelukkig) geen weet van hebben. In deze podcast onderzoeken journalisten hoe een jongen uit het Utrechtse Vianen kon uitgroeien tot grote cocaïnebaron; de inmiddels wereldberuchte Ridouan Taghi. Hoe komt iemand zover (of: zo diep) en welk effect heeft dat op iemands omgeving? Welke rol heeft onze samenleving in het probleem dat de drugsscene heet?

Houd de podcasts van NRC goed in de gaten. Hier zitten veel interessante titels tussen. Zo is ook de nieuwste serie ‘De schaduw van Dutroux‘ een aanrader.

Merel: “Ik heb me weleens afgevraagd wat ik zou doen als een geliefde, een vriend of een familielid in de gevangenis zou belanden omdat diegene iets Heel Ergs heeft gedaan. Ook na het luisteren van deze podcast weet ik gewoon niet wat ik zou doen.”

In deze podcast van De Standaard gaat journalist Gabriella Adèr op onderzoek uit: wat doet het met je als je zoon, broer of man (sorry, het zijn alleen voorbeelden van mannen in de podcast, maar dit had natuurlijk net zo goed over zussen, vrouwen en dochters kunnen gaan) veroordeeld is voor het plegen van een moord? Welk effect heeft dat op een gezin of op een relatie? Hoe onderhoud je een band met iemand van wie je weet dat diegene misschien nooit meer vrijkomt?

Tekst Merel Wildschut Fotografie Amel Majanovic/Unsplash.com